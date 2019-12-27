Число операций посредством pos-терминалов растет, но их уровень все еще не удовлетворителен - Алекберов

Число безналичных операций в Азербайджане посредством pos-терминалов за 11 месяцев 2019 года увеличилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил заместитель министра налогов Сахиб Алекберов.

«Население стало активнее пользоваться услугами pos-терминалов, но эти показатели ещё не находятся на удовлетворительном уровне. Мы долгое время боремся с этой проблемой и со следующего года решили ужесточить наказания", - сказал Алекберов в пятницу на пресс-конференции, посвященной итогам года.

Как ранее заявляла гендиректор департамента налоговой политики Минналогов Самира Мусаева, с 1 января 2020 года вводятся санкции за уклонение от установки на объектах торговли и услуг pos-терминалов и отказ от их предоставления клиентам. В случае первого подобного факта за календарный год штраф составит 1 тыс. манатов. Штраф за второе нарушение в течение того же года составит 3 тыс. манатов, а за третье и последующие - 6 тыс. манатов.

По данным Центробанка Азербайджана, по состоянию на 1 ноября 2019 года число pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики, составляет 65,608 тыс. единиц. При этом в Баку установлено 39,634 тыс. pos-терминалов, в регионах – 25,974 тыс.

В объектах розничной торговли установлено 64,219 тыс. или 97,9% всех pos-терминалов.

А.Мамедов