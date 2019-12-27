Самолет ВВС США провел новую разведку у границ России на Черном море

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W в пятницу совершил очередной многочасовой полет вблизи Крыма и Кубани, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолет с позывным MOHO71, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, первоначально совершил пролет вдоль всего побережья Краснодарского края, начиная от Большого Сочи, а затем в течение более трех часов курсировал вдоль юго-западного и южного побережья Крыма. Перед подлетом к российским берегам разведчик был дозаправлен над юго-восточной частью Черного моря американским самолетом-заправщиком KC-135R для обеспечения длительности выполнения задания.

Полет американского разведчика осуществлялся на высоте около 9 тыс. метров. В районе Севастополя американский самолет радиоэлектронной разведки приближался к побережью на расстояние около 50 км.

Согласно открытым источникам, RC-135W оснащен оборудованием для радиоперехвата, перехвата электронных сигналов и определения местоположения их источников на большом расстоянии. Он предназначен для отслеживания активности вооруженных сил потенциального противника, в частности, сбора информации о режиме работы систем ПВО. Полученные сведения используются для разработки новых и модификации имеющихся систем раннего предупреждения об обнаружении американской авиации радиолокационными станциями противника, а также способов подавления работы радаров и разработки противорадиолокационных ракет для их уничтожения.

По имеющимся данным, последний раз полет самолета RC-135W вблизи черноморского побережья России был зафиксирован 11 декабря. Всего в текущем месяце с учетом нынешнего было проведено уже четыре таких полета. Еще два полета в декабре у черноморских границ России выполнили разведывательные самолеты ВМС США - P-8A Poseidon и EP-3E Aries II.

Кроме того, в декабре стратегические беспилотники ВВС США RQ-4A Global Hawk, поднимавшиеся с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, совершили, по меньшей мере, шесть разведывательных полетов вблизи границ России на Черном море.