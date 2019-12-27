Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8905 RUR   0.0274 GBR   2.2106 TRY   0.2862

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.68 0.57 Brent 67.92 0.72

Погода в Баку

  ночь день

27.12.2019 16:15

Не упусти шанс построить карьеру в AccessBank-e!

Желаете построить удачную карьеру в AccessBank-е? Хотите превратиться в высококвалиицированного кадра и профессионала своей сферы? Тогда не упустите шанс принять участие в новом сезоне проекта "Access Bankers School"!


Целью проекта, который продлится 12 недель, является поддержка профессиональных шагов обладающей высоким потенциалом молодежи.

Кандидаты, принимающие участие в проекте, пройдут подготовку в головном офисе Банка и филиалах. Участники ознакомятся с такими направлениями, как работа с клиентами в сфере кредитования микро, малого и среднего бизнеса, предоставление широкого спектра некредитных банковских продуктов и услуг, казначейство и управление рисками.

Требования к кандидатам:

· Как минимум степень бакалавра

· Умение работать в команде

· Аналитическое мышление

· Желание построить карьеру в AccessBank-е

· Желание и возможность работать в региональных филиалах

· Приветствуется знание русского и / или английского языка

· Опыт работы не требуется, но при наличии считается преимуществом

Лицам, прошедшим отборочный этап, предоставляются следующие возможности:

· Уникальная возможность профессионального развития

· Гарантированная зароботная плата в период обучения

· Возможность ознакомиться одновременно с несколькими направлениями

деятельности банка

· Возможность карьерного роста в AccessBank-е


Для участия в проекте "Access Bankers School" зарегистрируйтесь до 31 января 2020-го года. В течение последующих трех недель будет осуществлен отбор среди кандидатов, прошедшим же будет предоставлена информация посредством электронного письма, звонка или SMS-оповещения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]