Молдавия отказалась от рекомендаций МВФ повысить цены на газ и заморозить пенсии - Додон

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что власти страны будут исходить из национальных интересов при принятии решений относительно рекомендаций МВФ.

"Нам нужна программа с МВФ, но мы будем осторожно подходить к договоренностям с МВФ, с учетом национальных интересов. К примеру, правительство отклонило рекомендацию МВФ о повышении тарифа на газ для конечных потребителей с 1 января 2020 года на 30%. Как мы можем пойти на повышение тарифа на газ, когда его цена в 2020 году для Молдавии будет существенно дешевле, чем в 2019 году?! Нас люди просто не поймут", - сказал Додон в интервью молдавскому телеканалу N4, которое обнародовано в пятницу на сайте канала.

Рассказывая о "непростых отношениях с МВФ", президент отметил, что Молдавия не согласилась еще с двумя рекомендациями МВФ: о недопустимости повышения пенсий и зарплат в бюджетной сфере, а также с предлагаемым экспертами фонда сокращением инвестиций в инфраструктуру.

"Получается, что мы должны отказаться от инвестиций, ограничить ремонт и строительство дорог. Для чего? Чтобы получить у МВФ каких-то $40-50 млн, которые все равно потом поступают в резервы Национального банка Молдавии (НБМ), хранящиеся на счету в Вашингтоне, без разрешения тратить их в качестве инвестиций государства?! Я считаю, что это неправильно", - отметил Додон.

Он признал, что резервы НБМ необходимы стране для обеспечения необходимого импорта на протяжении трех месяцев.

"Но объем резервов НБМ в $3 млрд. уже в несколько раз превышает этот необходимый уровень для импорта (сейчас резервы НБМ обеспечивают 5-месячный объем импорта - "Иф."). Мы считаема, что было бы разумно на обеспечение импорта оставить $1,5 млрд., а остальную сумму резервов использовать в качестве инвестиций", - сказал президент.

По его словам, Молдавия нуждается в партнерских отношениях с МВФ, поскольку от этого зависят ее отношения с другими внешними партнерами.

"Программа с МВФ нужна. Но условия должны быть приемлемыми и взаимовыгодными, у нас при этом не должны быть связаны руки. Не хотят нас финансировать из-за повышения пенсий, зарплат и больших инвестиций в строительство дорог - мы возьмем деньги у других. Вот Россия нам предлагает кредит на развитие инфраструктуры", - сказал Додон.

Он сообщил, что на прошлой неделе обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос о предоставлении Молдавии кредита на 300 млн долларов, а в настоящее время идет обсуждение деталей и условий предоставления кредита.

"Этот кредит будет предоставлен примерно на тех же условиях, что и западные партнеры. В противном случае, при таких условиях Молдавия еще 50 лет не сможет строить дороги. Республика в состоянии обеспечивать выплату зарплат, пенсий, покрывать другие текущие выплаты. А на серьезные инвестиционные проекты необходимо брать кредиты. Все страны так делают, и мы также будем поступать", - добавил Додон.

Ранее сообщалось, что правительство сейчас выполняет условия действующей трехлетней программы с МВФ, которое предыдущее правительство Майи Санду продлило до 31 марта 2020 года. Премьер-министр Ион Кику заявил, что "у правительства обязательно будет новая программа с МВФ, которая будет учитывать интересы Молдавии и ее граждан. Но при этом он не исключил, что "если программа не будет учитывать эти интересы, то в отношениях Молдавии с МВФ может наступить определенная пауза".

Молдавия подписала Меморандум с МВФ 7 ноября 2016 года. Программа рассчитана на три года и финансируется посредством EFF/ECF с целью поддержки экономических и финансовых реформ в Молдавии. В рамках этого соглашения Молдавия получила доступ к ресурсам фонда в общей сумме в 129,4 млн. специальных прав заимствования (СПЗ) или около $178,7 млн. Из этой суммы НБМ и правительство получили более $115 млн., однако затем помощь была приостановлена из-за принятия прежними властями РМ ряда несогласованных шагов в налоговой политике.

В июле 2019 года Миссия МВФ и власти Молдавии достигли экспертного соглашения по поводу четвертого и пятого обзора программы экономических реформ, поддерживаемой МВФ. Миссия МВФ поддержала просьбу нового молдавского правительства продлить программу сотрудничества до марта 2020 г., чтобы дать возможность успешно её завершить. В конце сентября Совет исполнительных директоров МВФ завершил четвертый и пятый обзоры программы РМ посредством Расширенного механизма кредитования (ECF) и Механизма расширенного финансирования (EFF), что открыло республике доступ к очередному траншу в 33,6 млн. СДР (специальные права заимствования) или $46,1 млн. В начале октября эти средства поступили на счета министерства финансов, в том числе $27,5 млн. - для поддержки государственного бюджета РМ.