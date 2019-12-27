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Регион 27.12.2019 16:19

Турецкие военные подготовились на случай отправки в Ливию - Минобороны

Турецкие вооруженные силы полностью готовы к возможной отправке в Ливию, сообщает в пятницу агентство "Анадолу со ссылкой на официального представителя Минобороны Турции Надиде Шебнем Актоп.

По ее словам, турецкие военные готовы к выполнению задач как на территории Турции, так и за ее пределами.

Ранее в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что направит на рассмотрение парламента законопроект об отправке в Ливию военного контингента. Он подчеркнул, что Турция намерена оказывать всю необходимую поддержку правительству национального согласия, признанному международным сообществом.

По данным СМИ, правительство национального согласия Ливии официально попросило Турцию об оказании военной помощи для обороны Триполи.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЛИВИЯ, СИЛЫ, ГОТОВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]