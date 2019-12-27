Правительство Казахстана выделит семьям погибших в авиакатастрофе по $10,56 тыс

Семьи погибших пассажиров самолета казахстанской авиакомпании Bek Air, разбившегося в пятницу под казахстанским мегаполисом Алматы, получат по 4 млн тенге ($10,56 тыс.), сообщил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

"По поручению главы государства всем семьям погибших в авиакатастрофе будет выделено по 4 млн тенге. Необходимая финансовая помощь также будет оказана всем пострадавшим", - сказал Мамин на заседании правительственной комиссии, которой предстоит выяснить все обстоятельства падения самолета.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алматы - Нур-Султан в пятницу утром после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

По уточненным данным Комитета по ЧС МВД Казахстана, погибли 12 человек. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа. Ранее сообщалось о 15 погибших.

В числе погибших командир воздушного судна Марат Муратбаев и казахстанская журналистка Дана Круглова.

На борту самолета находились четыре иностранца, среди них граждане Украины, Киргизии и Китая, все они живы.