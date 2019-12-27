Buta Airways в конце мая 2020г начнет полеты из Баку в Амман

Азербайджанский лоукостер Buta Airways с конца мая 2020 года начнет выполнять полеты по маршруту Баку-Амман, говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).
«Президент AZAL Джахангир Аскеров 26 декабря на встрече с послом Иордании в Азербайджане Сами Асемом Гошехом обсудил вопрос открытия прямого авиасообщения между двумя странами. Стороны достигли договоренности, что по завершению всех процедурных вопросов полеты между Баку и Амманом начнут выполняться конца мая 2020 года», - отмечается в информации.
Рейсы будут выполняться два раза в неделю самолетами Embraer 190 авиакомпании Buta Airways.
В ходе переговоров Аскеров отметил, что открытие прямого авиасообщения послужит дополнительным стимулом для развития туризма и деловых отношений между двумя странами.
Дипломат, в свою очередь, выразил уверенность, что новый рейс вызовет большой интерес у граждан обеих стран. Он сообщил, что в ближайшее время проведет переговоры с крупнейшими туристическими компаниями Иордании, представители которых совершат ознакомительный визит в Баку.
Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL). Основана в декабре 2016 года. Первый рейс выполнен 1 сентября 2017 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
На текущий момент лоукостер выполняет рейсы в ближнее зарубежье с вылетами из аэропортов Баку и Гянджи по международным направлениям в Россию, Турцию, Украину, Грузию, Иран, Болгарию и Саудовскую Аравию.
Н. Аббасова
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