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Бизнес и законодательство 27.12.2019 16:30

Налоговые органы Азербайджана поддерживают применение дифференцированной ставки НДС, но для начала предлагают решить проблемы в учете

Налоговые органы Азербайджана продолжают вести серьезные обсуждения по вопросу применения дифференцированной ставки НДС, заявил заместитель министра налогов Сахиб Алекберов.

«Мы не против применения дифференцированных ставок НДС. Подобная практика применяется во многих странах мира, и мы считаем, что ее необходимо применять в Азербайджане", - сказал Алекперов в пятницу на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, сложность применения дифференцированных ставок НДС заключается в отсутствии правильного учёта налогоплательщиков.

«Мы даже отобрали сферы, где хотели бы применить дифференцированный НДС, но отсутствие грамотного учета привело бы к большим нарушениям и проблемам. Поэтому мы должны в первую очередь обеспечить учет, и только затем думать о внедрении дифференцированных ставок НДС", - добавил Алекберов.

Замминистра добавил, что данный вопрос активно обсуждается и может найти свое

решение в ближайшее время.

Ставка НДС в Азербайджане в настоящее время составляет 18%.

В последние годы ряд экспертов высказывали целесообразность применения в Азербайджане дифференцированной ставки по НДС. Счетная палата Азербайджана также считает целесообразным применение дифференцированной ставки по НДС. По оценкам Счетпалаты, такая дифференциация ставки НДС является мерой для поддержки развития ненефтяного сектора, стимулирования развития внутреннего производства, сведения к минимуму зависимости от импорта, постоянного стимулирования потребления.

А.Мамедов

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Тэги: НДС, СТАВКА, ОБСУЖДЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]