В Генпрокуратуре Армении заявили о законности уголовного преследования председателя КС

Уголовное преследование председателя Конституционного суда (КС) Армении Грайра Товмасяна является законным, ему предъявлены обвинения в рамках уголовного дела, касающегося его действий на посту главы Минюста в 2010-2014 годах, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуре страны.

Ранее в пятницу стало известно, что председателю КС Армении предъявлено обвинение в злоупотреблении должностным положением.

По данным надзорного ведомства, в 2012-2013 годы Товмасян через подставное лицо приобрел недвижимость, где на безвозмездной основе работали нотариальные служащие. За аренду недвижимости Товмасян ежемесячно получал 800 тыс. драмов ($1600), общая сумма, полученная обвиняемым, составила 11 млн 200 тыс. драмов ($23,5 тыс.), сообщили в пресс-службе.

Кроме того, по данным генпрокуратуры, Товмасян за счет средств нотариальной конторы Минюста Армении, произвел ремонт территории, израсходовав 2,5 млн драмов ($5,2 тыс).

В генпрокуратуре также заявили, что уголовное преследование Товмасяна законно, поскольку Конституция Армении 2015 года предполагает функциональную неприкосновенность главы КС, а Товмасян обвиняется за деяния, совершенные в период его работы в должности министра юстиции.

Как сообщалось, Товмасяну по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Председатель КС Армении заявил в пятницу журналистам, что отказался от дачи показаний и намерен продолжить работу. Обвинение он считает политическим, а не правовым процессом.

Со своей стороны бывший министр юстиции Армении Давид Арутюнян заявил, что в отношении главы КС действует неприкосновенность. "Предъявление ему обвинения - преступление. Это превышение служебных полномочий. Надеюсь, что генпрокурор республики не станет соучастником этого преступления", - сказал Арутюнян.

В минувший четверг президент Армении Армен Саркисян подписал принятый ранее парламентом закон о внесении дополнений в закон "О Конституционном суде", которым предусмотрено выделение членам суда пенсии в размере действующей зарплаты и дополнительных выплат в случае добровольной отставки до 31 января 2020 года.

Законопроект был представлен министерством юстиции, и, по мнению парламентской и внепарламентской оппозиции, является своеобразной "законной взяткой" судьям с целью освободить места для формирования нового состава КС.

Ежемесячная зарплата председателя КС без премий составляет 1 млн 58 тыс. драмов ($2,23 тыс.), а судей КС - 794 тыс. драмов ($1,7 тыс.).

В случае, если все судьи добровольно уйдут в отставку, предполагается, что госбюджету это обойдется в 630 млн драмов ($1 млн 326 тыс.).

Действующий власти Армении добиваются отставки председателя КС Грайра Товмасяна. Ранее КС Армении отклонил обращение парламента республики, проголосовавшего за лишение полномочий Товмасяна.

Инициаторы прекращения полномочий председателя суда заявляли, что Товмасян допустил нарушения при рассмотрении дела экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя страны.

4 сентября КС Армении признал неправомочным арест Кочаряна. Тем не менее, суд первой инстанции и Апелляционный суд не учли мнение КС, отказавшись освобождать Кочаряна под залог.

Ранее пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян заявил армянской службе "Радио Свобода", что прежние власти республики "заставили бывшего главу КС Гагика Арутюняна уйти в отставку, чтобы на эту должность был избран Грайр Товмасян".

Арутюнян заявил местным СМИ, что написал заявление добровольно. "Я был избран председателем Высшего судебного совета, и, естественно, принял решение сложить полномочия председателя КС. Это было моим личным решением", - сказал бывший председатель Конституционного суда Армении.