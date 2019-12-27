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Инфраструктура и тендеры 27.12.2019 16:45

Структура Минэкологии направит около 5 млн манатов на улучшение коммунальной инфраструктуры

Национальная служба геологической разведки при Минэкологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана заключила два контракта на общую сумму 4 млн 862,449 тыс. манатов на проведение ремонтных работ и улучшение коммунальной инфраструктуры.

Согласно данным www.tender.gov.az, с ООО «Azgersu» заключен контракт на ремонт кровли административного здания службы. Сумма заключенного контракта – 2 млн 494,98 тыс. манатов.

Также служба подписала договор с ООО «SİM-KO» на проведение линий систем отопления и канализации в административном здании ведомства. Сумма контракта – 2 млн 367,469 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНЭКОЛОГИИ, ТЕНДЕР, РЕМОНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]