Структура Минэкологии направит около 5 млн манатов на улучшение коммунальной инфраструктуры

Национальная служба геологической разведки при Минэкологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана заключила два контракта на общую сумму 4 млн 862,449 тыс. манатов на проведение ремонтных работ и улучшение коммунальной инфраструктуры.
Согласно данным www.tender.gov.az, с ООО «Azgersu» заключен контракт на ремонт кровли административного здания службы. Сумма заключенного контракта – 2 млн 494,98 тыс. манатов.
Также служба подписала договор с ООО «SİM-KO» на проведение линий систем отопления и канализации в административном здании ведомства. Сумма контракта – 2 млн 367,469 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
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