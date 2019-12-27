Более 235 тыс. человек бежали из Идлиба за последние две недели - ООН

Более 235 тыс. человек бежали из сирийского Идлиба за последние две недели, говорится в заявлении ООН, распространенном в пятницу.
По данным организации, такое число жителей покинуло Идлиб в период с 12 по 25 декабря. В итоге, к примеру, город Маарат-эн-Нуман и населенные пункты близ него остались практически пустыми.
Ранее на этой неделе в организации выразили "глубокую обеспокоенность в связи с положением более трех миллионов мирных сирийцев в Идлибе.
"По сообщениям, там продолжаются бомбардировки с воздуха, почти половина населения была вынуждена покинуть свои дома", - говорится в заявлении, размещенном на сайте организации.
По ее данным, с конца апреля, когда в этой части Сирии возобновились боевые действия, 400 тыс. человек, включая женщин и детей, лишились крова и стали перемещенными лицами.
Ранее на этой неделе сообщалось, что военные ведут наступление по нескольким направлениям, чтобы окружить город. В боях, в частности, участвует 25-я дивизия сирийского военного спецназа. Это элитное подразделение специализируется на наступательных операциях.
Через Маарат-эн-Нуман проходит автотрасса М5, соединяющая Дамаск с Алеппо. Именно поэтому военным, стремящимся восстановить контроль над этой автомагистралью, важно взять город под контроль.
Идлиб - последняя сирийская провинция, на территории которой находятся многочисленные силы вооруженных сторонников сирийской оппозиции, а также экстремистских группировок.
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