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Дальнее зарубежье 27.12.2019 18:43

Более 235 тыс. человек бежали из Идлиба за последние две недели - ООН

Более 235 тыс. человек бежали из сирийского Идлиба за последние две недели, говорится в заявлении ООН, распространенном в пятницу.

По данным организации, такое число жителей покинуло Идлиб в период с 12 по 25 декабря. В итоге, к примеру, город Маарат-эн-Нуман и населенные пункты близ него остались практически пустыми.

Ранее на этой неделе в организации выразили "глубокую обеспокоенность в связи с положением более трех миллионов мирных сирийцев в Идлибе.

"По сообщениям, там продолжаются бомбардировки с воздуха, почти половина населения была вынуждена покинуть свои дома", - говорится в заявлении, размещенном на сайте организации.

По ее данным, с конца апреля, когда в этой части Сирии возобновились боевые действия, 400 тыс. человек, включая женщин и детей, лишились крова и стали перемещенными лицами.

Ранее на этой неделе сообщалось, что военные ведут наступление по нескольким направлениям, чтобы окружить город. В боях, в частности, участвует 25-я дивизия сирийского военного спецназа. Это элитное подразделение специализируется на наступательных операциях.

Через Маарат-эн-Нуман проходит автотрасса М5, соединяющая Дамаск с Алеппо. Именно поэтому военным, стремящимся восстановить контроль над этой автомагистралью, важно взять город под контроль.

Идлиб - последняя сирийская провинция, на территории которой находятся многочисленные силы вооруженных сторонников сирийской оппозиции, а также экстремистских группировок.

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Тэги: ООН, СИРИЯ, ИДЛИБ, БЕЖЕНЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]