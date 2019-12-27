Совет Россия-НАТО не прошел испытание временем - Рябков

В Москве испытывают большие сомнения относительно будущего Совета Россия-НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В ходе общения со студентами МГИМО он напомнил, что совет Россия-НАТО был создан как "всепогодный механизм", однако "не прошел испытание в реальной жизни".

Текст его выступления приводится на сайте "ПИР-центра".

"Члены НАТО не осознавали, что диалог возможен только на основе равенства и взаимного уважения. И сейчас СРН практически вне дела, и есть большие сомнения в его будущем", - сказал Рябков.