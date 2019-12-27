Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8905 RUR   0.0274 GBR   2.2106 TRY   0.2862

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.68 0.57 Brent 67.92 0.72

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 27.12.2019 19:05

Совет Россия-НАТО не прошел испытание временем - Рябков

В Москве испытывают большие сомнения относительно будущего Совета Россия-НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В ходе общения со студентами МГИМО он напомнил, что совет Россия-НАТО был создан как "всепогодный механизм", однако "не прошел испытание в реальной жизни".

Текст его выступления приводится на сайте "ПИР-центра".

"Члены НАТО не осознавали, что диалог возможен только на основе равенства и взаимного уважения. И сейчас СРН практически вне дела, и есть большие сомнения в его будущем", - сказал Рябков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, НАТО, СОВЕТ, МИД


Похожие новости


Шойгу заявляет о реализации НАТО новой антироссийской концепции повышения боеготовности войск Герасимов оценил учения НАТО у границ с РФ с точки зрения профессионала - Песков Шойгу: отношения России с НАТО деградируют, пространство безопасности сужается Столтенберг против гонки вооружений и холодной войны с РФ Россия для НАТО вызов, а не угроза - генсек Отношения Турции с РФ не являются альтернативой сотрудничеству в НАТО - Эрдоган

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]