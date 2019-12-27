Совет Россия-НАТО не прошел испытание временем - Рябков

В Москве испытывают большие сомнения относительно будущего Совета Россия-НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
В ходе общения со студентами МГИМО он напомнил, что совет Россия-НАТО был создан как "всепогодный механизм", однако "не прошел испытание в реальной жизни".
Текст его выступления приводится на сайте "ПИР-центра".
"Члены НАТО не осознавали, что диалог возможен только на основе равенства и взаимного уважения. И сейчас СРН практически вне дела, и есть большие сомнения в его будущем", - сказал Рябков.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Президент Алиев назначил посла Азербайджана в Нидерландах
Двадцать партий в Азербайджане подали документы в ЦИК для участия во внеочередных парламентских выборах
Новак: "Северный поток 2" запустят до конца 2020г, один из вариантов укладки - судном "Академик Черский"
Глава "Укртранснафты" сомневается в начале прокачки нефти из Одессы в Белоруссию ранее 2022 года
Грузинский ТВС банк привлек кредит ЕБРР на $23 млн для финансирования "зеленых" технологий
Президент Азербайджана ознакомился с работами на горнолыжном курорте «Шахдаг»
Баку вошел в топ-5 лучших мест в СНГ для новогодних ярмарок
ЖКХ Гянджи направит свыше 834 тыс. манатов на благоустройство города
Азерсу получит 8 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Шамкира
Азерсу получит 8 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Гаха
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Не упусти шанс построить карьеру в AccessBank-e!
Программа Ulduzum от Bakcell предоставляет клиентам дополнительные преимущества
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г