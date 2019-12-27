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Дальнее зарубежье 27.12.2019 19:17

ЕК профинансирует на 50% проект увеличения мощности газовой смычки Литва-Латвия

Исполнительное агентство Европейской комиссии по инновациям и сетям (Innovation and Networks Executive Agency, INEA) подписало договор с латвийским и литовским операторами газотранспортных систем Conexus Baltic Grid и Amber Grid о финансировании проекта по увеличению пропускной способности межсистемного трубопроводного соединения между Латвией и Литвой.

Как сообщила Amber Grid. общий объем инвестиций в этот проект составит 10,2 млн евро. ЕК выделила финансирование в рамках механизма Connecting Europe Facility (CEF) в размере до 50% проектных расходов.

В пресс-релизе Conexus говорится, что инвестиции со стороны Латвии составят 5,5 млн евро, Литвы - 4,7 млн евро.

Планируется увеличить мощность смычки на 70-80% путем улучшения имеющейся инфраструктуры. Строительные работы предполагается завершить к концу 2023 года. "Увеличенные газотранспортные мощности между Литвой и Латвией будут чрезвычайно ценны из-за преимуществ, предоставляемых газовому рынку газотранспортной системой Польша-Литва (GIPL), которая к этому времени уже будет работать", - отмечается в сообщении литовской компании.

"В контексте развития регионального газового рынка и будущего объединения с Польшей газотранспортная инфраструктура между Литвой и Латвией является чрезвычайно важным элементом общей региональной газовой системы. Это наглядно продемонстрировала благоприятная ситуация в этом году: объемы транспортировки газа из Литвы в Латвию более чем в 2,5 раза превысили прошлогодние показатели. Это было обусловлено ценностью Клайпедского СПГ-терминала и синергией с Инчукалнским подземным хранилищем газа, которое предлагало более гибкие услуги участникам рынка и выгодные цены на газ для потребителей", - сказал исполняющий обязанности генерального директора Amber Grid Немунас Бикнюс.

"Улучшение соединения между Латвией и Литвой окажет влияние на работу Инчукалнского ПХГ, Клайпедского терминала сжиженного природного газа и газового соединения между Литвой и Польшей, а также на единый рынок природного газа, который начнет работать уже в январе следующего года", - отметила председатель правления Conexus Зане Котане.

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Тэги: ЛИТВА, ЛАТВИЯ, ГАЗОПРОВОД, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]