ЕК профинансирует на 50% проект увеличения мощности газовой смычки Литва-Латвия

Исполнительное агентство Европейской комиссии по инновациям и сетям (Innovation and Networks Executive Agency, INEA) подписало договор с латвийским и литовским операторами газотранспортных систем Conexus Baltic Grid и Amber Grid о финансировании проекта по увеличению пропускной способности межсистемного трубопроводного соединения между Латвией и Литвой.

Как сообщила Amber Grid. общий объем инвестиций в этот проект составит 10,2 млн евро. ЕК выделила финансирование в рамках механизма Connecting Europe Facility (CEF) в размере до 50% проектных расходов.

В пресс-релизе Conexus говорится, что инвестиции со стороны Латвии составят 5,5 млн евро, Литвы - 4,7 млн евро.

Планируется увеличить мощность смычки на 70-80% путем улучшения имеющейся инфраструктуры. Строительные работы предполагается завершить к концу 2023 года. "Увеличенные газотранспортные мощности между Литвой и Латвией будут чрезвычайно ценны из-за преимуществ, предоставляемых газовому рынку газотранспортной системой Польша-Литва (GIPL), которая к этому времени уже будет работать", - отмечается в сообщении литовской компании.

"В контексте развития регионального газового рынка и будущего объединения с Польшей газотранспортная инфраструктура между Литвой и Латвией является чрезвычайно важным элементом общей региональной газовой системы. Это наглядно продемонстрировала благоприятная ситуация в этом году: объемы транспортировки газа из Литвы в Латвию более чем в 2,5 раза превысили прошлогодние показатели. Это было обусловлено ценностью Клайпедского СПГ-терминала и синергией с Инчукалнским подземным хранилищем газа, которое предлагало более гибкие услуги участникам рынка и выгодные цены на газ для потребителей", - сказал исполняющий обязанности генерального директора Amber Grid Немунас Бикнюс.

"Улучшение соединения между Латвией и Литвой окажет влияние на работу Инчукалнского ПХГ, Клайпедского терминала сжиженного природного газа и газового соединения между Литвой и Польшей, а также на единый рынок природного газа, который начнет работать уже в январе следующего года", - отметила председатель правления Conexus Зане Котане.