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СНГ 27.12.2019 20:05

Россия и Катар переходят на безвизовый режим

Россия и Катар подписали соглашение об отмене виз, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в катарской дипмиссии.

"В пятницу в здании министерства иностранных дел Российской Федерации состоялось подписание соглашения между правительством государства Катар и правительством РФ о взаимной отмене визовых требований для граждан двух дружественных стран", - говорится в сообщении.

Соглашение подписали генеральный секретарь МИД Катара Ахмед Аль-Хаммади и спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Стороны подтвердили стремление к всемерному укреплению отношений между странами и максимальному расширению их рамок.

Таким образом, граждане каждой из стран смогут посещать другое государство без каких-либо формальностей при условии действия их заграничных паспортов на срок не менее шести месяцев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, КАТАР, ВИЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]