Повторные торги дебиторской задолженностью обанкротившегося ООО "Палмали" (Ростов-на-Дону, входит в турецкую ГК Palmali) суммарной начальной стоимостью 7,548 млрд рублей не состоялись из-за отсутствия заявок, следует из сообщения на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
На открытый аукцион 26 декабря выставлялось право требования "Палмали" к многочисленным компаниям в составе шести лотов. Самыми дорогими из них были дебиторская задолженность Dolphin Overseas Shipping S.A. и Palmali Logistics Company Limited начальной стоимостью 5,472 млрд рублей и 1,917 млрд рублей соответственно.
Помимо "дебиторки" на торги выставлялся автомобиль Mercedes-Benz по начальной цене 1,89 млн рублей.
Первый раз данное имущество выставлялось на торги еще с тремя лотами (автомобили) 12 ноября суммарной начальной стоимостью 8,388 млрд рублей. Тогда были проданы два автомобиля. 19 ноября с ООО "Ресурс танкер" (принципал победителя торгов) заключены договоры купли-продажи этих автомобилей за 742,5 тыс. рублей и за 1,45 млн рублей.
В мае 2018 года Арбитражный суд Ростовской области ввел в отношении ООО "Палмали" процедуру наблюдения сроком на шесть месяцев по заявлению ООО "ЛУКОЙЛ-бункер" (Санкт-Петербург, "дочка" ПАО "ЛУКОЙЛ") в связи с наличием непогашенной задолженности на 70,2 млн рублей. В реестр кредиторов, в частности, были включены требования Сбербанкав размере 12,8 млрд рублей, обеспеченные залогом.
В ноябре 2018 года суд признал компанию банкротом и открыл конкурсное производство. Очередной отчет конкурсного управляющего по результатам процедуры назначен на 1 апреля 2020 года.
На сайте "Палмали" сообщается, что она основана в 2000 году и является одним из крупнейших перевозчиков нефтеналивных грузов на юге России. Под ее управлением и в собственности находится более 50 судов смешанного плавания "река-море" как под российским, так и под иностранными флагами.
По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", единственным учредителем ООО "Палмали" является Palmali Holding Company Limited (Мальта).
Группа компаний Palmali, согласно информации на ее сайте, была основана в Турции в 1998 году. Входящие в ее состав предприятия осуществляют перевозки по внутренним водным путям России, а также на Черном, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях.
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