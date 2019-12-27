Около 50 человек госпитализированы после падения самолета под Алматы - Минздрав Казахстана

Количество пострадавших в результате падения в пятницу самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air составляется 67 человек, сообщил замминистра здравоохранения республики Камалжан Надыров.
"67 пострадавших, 47 госпитализированы, восемь в тяжелом состоянии, 38 - средней тяжести", - сказал Надыров на брифинге в Алматы.
По его данным, проведено 10 оперативных вмешательств.
Ранее сообщалось о 53 пострадавших.
Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алматы - Нур-Султан в пятницу утром после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.
По уточненным данным Комитета по ЧС МВД Казахстана, погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна Марат Муратбаев. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.
На борту самолета находились четыре иностранца, среди них граждане Украины, Киргизии и Китая, все они живы.
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