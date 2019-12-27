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СНГ 27.12.2019 17:15

Около 50 человек госпитализированы после падения самолета под Алматы - Минздрав Казахстана

Количество пострадавших в результате падения в пятницу самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air составляется 67 человек, сообщил замминистра здравоохранения республики Камалжан Надыров.

"67 пострадавших, 47 госпитализированы, восемь в тяжелом состоянии, 38 - средней тяжести", - сказал Надыров на брифинге в Алматы.

По его данным, проведено 10 оперативных вмешательств.

Ранее сообщалось о 53 пострадавших.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алматы - Нур-Султан в пятницу утром после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

По уточненным данным Комитета по ЧС МВД Казахстана, погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна Марат Муратбаев. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

На борту самолета находились четыре иностранца, среди них граждане Украины, Киргизии и Китая, все они живы.

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Тэги: КАЗАХСТАН, МИНЗДРАВ, САМОЛЕТ, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]