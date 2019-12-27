Президент Азербайджана ознакомился с работами на горнолыжном курорте «Шахдаг»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу посетил горнолыжный курорт «Шахдаг».
Согласно информации на сайте главы государства, Ильхам Алиев совместно с Мехрибан Алиевой и Лейлой Алиевой ознакомились с проделанной работой в туристическом центре.
Х.Насирзаде
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