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Спорт 27.12.2019 17:16

Президент Азербайджана ознакомился с работами на горнолыжном курорте «Шахдаг»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу посетил горнолыжный курорт «Шахдаг».

Согласно информации на сайте главы государства, Ильхам Алиев совместно с Мехрибан Алиевой и Лейлой Алиевой ознакомились с проделанной работой в туристическом центре.

Х.Насирзаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ШАХДАГ, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]