Выделенные Вашингтоном средства помогут улучшить систему ПВО стран Балтии - Минобороны Латвии

Министерство обороны Латвии выражает удовлетворение решением США выделить $175 млн (157,7 млн евро) на развитие противовоздушной обороны стран Балтии, отмечая, что эти средства позволят улучшить систему управления воздушным пространством балтийских стран.

В пресс-службе Минобороны Латвии агентству BNS сообщили, что в арсенале противовоздушной обороны Национальных вооруженных сил имеются переносные ракетные системы ближнего радиуса действия "Stinger" и "RBS 70", однако в долгосрочной перспективе необходимы также ракетные системы среднего радиуса действия. Для эффективной реализации этого плана нужно улучшить систему управления воздушным пространством, для чего планируется использовать средства США, отметили в военном ведомстве.

Министерство также напоминает, что на прошедшей в октябре в Брюсселе встрече министров обороны стран НАТО министры стран Балтии подписали международное соглашение о введении новой конфигурации системы контроля и наблюдения за воздушным пространством стран Балтии (BALTNET), предусматривающей создание трех центров контроля и информирования вместо одного.

Как сообщалось, в следующем году США выделят на развитие военного сотрудничества с Эстонией, Латвией и Литвой $125 млн. Кроме того, впервые в истории в бюджете Пентагона появится отдельный раздел по поддержке развития противовоздушной обороны балтийских стран в размере $50 млн.