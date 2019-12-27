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Выделенные Вашингтоном средства помогут улучшить систему ПВО стран Балтии - Минобороны Латвии

Министерство обороны Латвии выражает удовлетворение решением США выделить $175 млн (157,7 млн евро) на развитие противовоздушной обороны стран Балтии, отмечая, что эти средства позволят улучшить систему управления воздушным пространством балтийских стран.

В пресс-службе Минобороны Латвии агентству BNS сообщили, что в арсенале противовоздушной обороны Национальных вооруженных сил имеются переносные ракетные системы ближнего радиуса действия "Stinger" и "RBS 70", однако в долгосрочной перспективе необходимы также ракетные системы среднего радиуса действия. Для эффективной реализации этого плана нужно улучшить систему управления воздушным пространством, для чего планируется использовать средства США, отметили в военном ведомстве.

Министерство также напоминает, что на прошедшей в октябре в Брюсселе встрече министров обороны стран НАТО министры стран Балтии подписали международное соглашение о введении новой конфигурации системы контроля и наблюдения за воздушным пространством стран Балтии (BALTNET), предусматривающей создание трех центров контроля и информирования вместо одного.

Как сообщалось, в следующем году США выделят на развитие военного сотрудничества с Эстонией, Латвией и Литвой $125 млн. Кроме того, впервые в истории в бюджете Пентагона появится отдельный раздел по поддержке развития противовоздушной обороны балтийских стран в размере $50 млн.

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Тэги: ЛАТВИЯ, БАЛТИЯ, ПВО, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]