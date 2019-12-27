Лидеры РФ и Египта обсудили урегулирование кризиса в Ливии и восстановление полноформатного авиасообщения - Кремль

Президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили в пятницу по телефону ливийское урегулирование и возобновление авиасообщения между двумя странами, сообщила пресс-служба Кремля.
"Подробно обсуждена проблематика урегулирования кризиса в Ливии. Подтвержден настрой на дальнейшую координацию действий с целью стабилизации обстановки в этом государстве. Отмечена важность посреднических усилий Германии и ООН в контексте продвижения политического процесса с участием всех основных ливийских сторон", - говорится в сообщении.
"Затронуты некоторые актуальные темы двустороннего сотрудничества, в том числе ход реализации крупнейшего совместного проекта - строительства первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" и вопросы восстановления полноформатного авиасообщения", - отметили в пресс-службе.
"Главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю наступающего Нового года. Условлено о продолжении контактов", - говорится в сообщении.
Разговор состоялся по инициативе египетской стороны, уточнили в пресс-службе.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Президент Алиев назначил посла Азербайджана в Нидерландах
Двадцать партий в Азербайджане подали документы в ЦИК для участия во внеочередных парламентских выборах
Новак: "Северный поток 2" запустят до конца 2020г, один из вариантов укладки - судном "Академик Черский"
Глава "Укртранснафты" сомневается в начале прокачки нефти из Одессы в Белоруссию ранее 2022 года
Грузинский ТВС банк привлек кредит ЕБРР на $23 млн для финансирования "зеленых" технологий
Президент Азербайджана ознакомился с работами на горнолыжном курорте «Шахдаг»
Баку вошел в топ-5 лучших мест в СНГ для новогодних ярмарок
ЖКХ Гянджи направит свыше 834 тыс. манатов на благоустройство города
Азерсу получит 8 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Шамкира
Азерсу получит 8 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Гаха
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Не упусти шанс построить карьеру в AccessBank-e!
Программа Ulduzum от Bakcell предоставляет клиентам дополнительные преимущества
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г