Лидеры РФ и Египта обсудили урегулирование кризиса в Ливии и восстановление полноформатного авиасообщения - Кремль

Президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили в пятницу по телефону ливийское урегулирование и возобновление авиасообщения между двумя странами, сообщила пресс-служба Кремля.

"Подробно обсуждена проблематика урегулирования кризиса в Ливии. Подтвержден настрой на дальнейшую координацию действий с целью стабилизации обстановки в этом государстве. Отмечена важность посреднических усилий Германии и ООН в контексте продвижения политического процесса с участием всех основных ливийских сторон", - говорится в сообщении.

"Затронуты некоторые актуальные темы двустороннего сотрудничества, в том числе ход реализации крупнейшего совместного проекта - строительства первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" и вопросы восстановления полноформатного авиасообщения", - отметили в пресс-службе.

"Главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю наступающего Нового года. Условлено о продолжении контактов", - говорится в сообщении.

Разговор состоялся по инициативе египетской стороны, уточнили в пресс-службе.