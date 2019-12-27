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ТЭК 27.12.2019 20:39

Нефть Brent выросла до $68,1 за баррель, WTI сократила падение на данных о запасах в США

Публикация данных о более значительном, чем ожидалось, снижении коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе оказала благоприятное влияние на рынок.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:12 подорожали на $0,19 (на 0,28%) - до $68,11 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) после выхода статистики отыграли часть падения в начале торговой сессии, восстановившись с $61,5 до $61,67 за баррель (снижение на $0,01, или на 0,02% к закрытию предыдущего дня).

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю сократились на 5,474 млн баррелей и дистиллятов - на 152 тыс. баррелей, в то время как бензина выросли на 1,963 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти всего на 3 млн баррелей. Они также в среднем ожидали увеличения резервов бензина на 2 млн баррелей и уменьшения дистиллятов на 200 тыс. баррелей.

При этом запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 2,393 млн баррелей.

Опубликованные ранее данные Американского института нефти (API) указали на падение запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 7,9 млн баррелей, рост резервов бензина на 566 тыс. и дистиллятов на 1,6 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]