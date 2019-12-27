ТВС банк, крупнейший в Грузии коммерческий банк, в пятницу подписал три кредитных соглашения с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), в соответствии с которыми получит $23 млн (эквивалент в лари) для финансирования проектов по внедрению экологически чистых технологий.

Как говорится в пресс-релизе ТВС банка, договором в том числе предусматрен комплексный технический консультативный пакет, совместно финансируемый Зеленым климатическим фондом (GCF) и поддерживаемый Федеральным министерством финансов Австрии, с тем, чтобы помочь клиентам в выборе оптимальных инвестиционных проектов с точки зрения их энергоэффективности.

"Возможные инвестиции включают такие технологии, как теплоизоляция, фотоэлектрические солнечные панели, геотермальные тепловые насосы и водосберегающие ирригационные системы", - отмечается в сообщении.

"Улучшение доступа к "зеленым" финансам является одним из наших ключевых приоритетов в Грузии. TBC банк имеет сильную клиентскую базу, которая может лучше охватить игроков частного сектора, как в столице, так и в регионах. Энергетика является важным компонентом затрат для компаний и домашних хозяйств, и эти инвестиции могут помочь фирмам и жителям значительно сократить потребление энергии", - приводятся в пресс-релизе слова регионального директора ЕБРР по Кавказу Катарины Бьорлин Хансен.

На 1 октября 2019 года активы ТВС банка составляли 17 млрд 696,1 млн лари ($5 млрд 981,2 млн по курсу на указанную дату), или 38,7% совокупных активов банковского сектора Грузии. Акционерами банка являются TBC Bank Group Plc (99,88%), а также физические лица.

ЕБРР - ведущий институциональный инвестор Грузии. С 1991 года, начала деятельности в стране, банк выделил республике более 3,4 млрд евро на финансирование проектов в разных секторах экономики. Текущий кредитный портфель банка в Грузии составляет 801 млн евро.