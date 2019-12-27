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Дальнее зарубежье 27.12.2019 21:42

Учения Ирана, РФ и Китая демонстрируют готовность обеспечить безопасность морских путей - Зариф

Стартовавшие в Индийском океане учения РФ, Китая и Ирана свидетельствуют о готовности этих стран обеспечить безопасность морских путей, заявил в пятницу глава иранского МИД Джавад Зариф.

"Наши совместные военные учения в Оманском заливе/Индийском океане с нашими российскими и китайскими партнерами ясно свидетельствуют о нашей твердой приверженности обеспечению безопасности жизненно важных морских путей", - написал Зариф в твиттере.

Ранее в пятницу сообщалось, что Иран, Россия и Китай начали учение в северной части Индийского океана.

Заместитель командующего иранскими ВМС адмирал Голям-Реза Тахани пояснил, что в рамках первого этапа маневров корабли трех стран отправляются в океан из порта Чехбехар.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что Россия, Иран и Китай проведут 27-30 декабря в северной части Индийского океана учение, в ходе которого, в частности, будет отработано освобождение судна, захваченного "пиратами".

Учение пройдёт в Индийском океане и Оманском заливе, сообщил ранее представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи, которого цитировало агентство ИРНА.

20 декабря пресс-служба Балтийского флота РФ сообщила, что после совместных учений с Индией в Иран направляется отряд российских военных кораблей в составе сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", морского буксира "Виктор Конецкий" и танкера "Ельня". Цель похода не называлась.

"Ярослав Мудрый" - современный российский многоцелевой корабль, принят в состав Балтийского флота РФ в 2009 году. Предназначен, в частности, для поиска и уничтожения подлодок, обеспечения противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в море, нанесения ударов по кораблям и судам в море и базах, поддержки боевых действий сухопутных войск, обеспечения высадки морских десантов.

Корабль оснащен современными образцами оружия, в числе которых противокорабельный ракетный комплекс, зенитные ракетные комплексы среднего и ближнего радиуса действия, реактивная бомбометная установка РБУ-6000. На корабле базируется палубный вертолет Ка-27, способный применять противолодочные торпеды, ракеты и глубинные бомбы.

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Тэги: ИРАН, РОССИЯ, КИТАЙ, УЧЕНИЯ


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