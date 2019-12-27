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ТЭК 27.12.2019 23:13

Новак: "Северный поток 2" запустят до конца 2020г, один из вариантов укладки - судном "Академик Черский"

"Газпром" до конца 2020 года запустит в эксплуатацию газопровод "Северный поток 2", заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Он отметил, что один из вариантов, каким судном его можно будет достроить, - это "судно, которое сейчас находится на Дальнем Востоке" (судно академик "Черский" - ИФ).

По словам министра, допподготовка, дооборудование судна займет "некоторое время".

Как сообщалось, на момент прекращения из-за американских санкций строительства газопровода "Северный поток 2" подрядчиком Allseas он был построен примерно на 93% от своей проектной трассы: уложено более 2300 км из около 2460 км. Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет США (NDAA) на будущий год, в который законодатели включили положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в "Северном потоке 2".

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Тэги: РОССИЯ, ЕВРОПА, ГАЗОПРОВОД, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]