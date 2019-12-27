"Газпром" до конца 2020 года запустит в эксплуатацию газопровод "Северный поток 2", заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Он отметил, что один из вариантов, каким судном его можно будет достроить, - это "судно, которое сейчас находится на Дальнем Востоке" (судно академик "Черский" - ИФ).

По словам министра, допподготовка, дооборудование судна займет "некоторое время".

Как сообщалось, на момент прекращения из-за американских санкций строительства газопровода "Северный поток 2" подрядчиком Allseas он был построен примерно на 93% от своей проектной трассы: уложено более 2300 км из около 2460 км. Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет США (NDAA) на будущий год, в который законодатели включили положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в "Северном потоке 2".