Проиранские силы в Ираке недовольны решением президента Салеха подать в отставку из-за кандидатуры премьера - СМИ

Поддерживаемые Тегераном иракские политические силы раскритиковали президента Ирака Бахрама Салеха за то, что он подал прошение об отставке, отказавшись признать выбор кандидатуры Асаада Аль-Эйдани на пост премьер-министра, сообщило в пятницу агентство Associated Press.
"Мы знаем, что он выполняет волю США, нацеленных на то, чтобы ввергнуть страну в хаос", - цитирует агентство выдержки из заявления местной шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболла".
Также в группировке назвали намерение Салеха уйти в отставку "подозрительным".
Кроме этого, ориентирующиеся на Иран силы заявили, что президент нарушил конституцию, "отказавшись от выполнения собственных обязанностей", которые заключаются в подтверждении кандидатуры на пост премьера, выбранной самым многочисленным блоком в парламенте.
Отмечается, что проиранские силы также предупредили Салеха не назначать премьером кого-либо, кто может быть "американским агентом".
Накануне сообщалось, что Салех подал иракскому парламенту прошение об отставке.
По данным СМИ, такое решение Бахрам Салех принял в знак протеста против выбора на пост премьер-министра Асаада Аль-Эйдани, кандидата от проиранского блока в парламенте Ирака. Конституция не позволяет Салеху отвергнуть кандидата на пост премьера.
Это событие имело место на фоне политического кризиса в стране: в Ираке с начала октября проходят массовые антиправительственные демонстрации.
Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на коррупцию, неудовлетворительную экономическую ситуацию, несмотря на прибыли от нефтедобычи, и на безработицу среди молодежи: люди этой возрастной категории составляют более половины граждан Ирака. Однако затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему, созданную по итогам военной кампании в Ираке 2003 года: демонстранты призывают принять новую конституцию и новый избирательный закон, а также предпринять другие политические меры.
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