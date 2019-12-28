По делу о коррупции при строительстве ГЭС на Ниле в Эфиопии обвиняются 50 человек

Бывший глава государственной энергетической компании Эфиопии Азебу Аснаке и еще 49 человек обвиняются в коррупции при строительстве гидроэлектростанции на реке Нил, сообщают в пятницу местные СМИ.
Обвиняемые были задержаны в конце 2018 года в результате одной из самых крупных антикоррупционных кампаний в современной истории Эфиопии.
После запуска проекта в 2011 году его стоимость оценивалась в $4 млрд. Согласно планам, ГЭС должна будет обеспечить электроэнергией более 100 млн человек.
Эфиопия намерена стать одним из крупных энергетических хабов Африки. Ожидается, что после завершения строительства ГЭС на Ниле объемы производства электроэнергии в Эфиопии удвоятся, достигнув 6400 мегаватт.
В Египте между тем обеспокоены тем, что ГЭС приведет к сокращению водных ресурсов Нила, от которых зависят 100 млн жителей Египта.
Переговоры между Египтом, Эфиопией и Суданом по этому вопросу зашли в тупик.
Египет надеялся, что Судан поддержит протест против строительства Эфиопией ГЭС, поскольку Египет и Судан - страны, которые находятся ниже по течению от ее планируемого расположения.
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