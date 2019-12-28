МВД Казахстана: техническая неисправность, погодные условия и ошибки пилотов отрабатываются в качестве версий крушения самолета под Алматы

Следствием отрабатываются несколько версий причин крушения Fokker-100 авиакомпании Bek Air под Алматы, в том числе техническая неисправность, погодные условия и ошибки пилотов, сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

"Следственно-оперативной группой отрабатываются несколько версий, в том числе техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки, допущенные при пилотировании", - говорится в сообщении, распространенном в субботу.

Как сообщалось, в пятницу после крушения Fokker-100 под Алматы авиационные власти Казахстана временно приостановили деятельность компании Bek Air и эксплуатацию Fokker-100.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алматы - Нур-Султан в пятницу утром после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

По данным Комитета по ЧС МВД Казахстана, погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна Марат Муратбаев, пострадали 67 человек. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

На борту самолета находились четыре иностранца, среди них граждане Украины, Киргизии и Китая, все они живы.

Правительственная комиссия представит предварительные выводы к 10 января.