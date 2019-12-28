Казахстан планирует вернуть требования стандартов безопасности IOSA на внутренние перелеты

Казахстанские авиационные власти рассматривают возможность возврата требования обязательной сертификации и аудита IOSA по безопасности на внутренние рейсы, сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев.

"Что касается сертификации IOSA для внутренних перевозок, да, эту работу мы продолжим, вернемся обязательно", - сказал Камалиев на брифинге в субботу.

"Для международных полётов это требование есть, для внутренних в 2016 году у нас было правило, потом по просьбе бизнес-сообщества они были исключены. Мы к этому вопросу вернемся", - добавил он.

Ранее Камалиев сообщал, что требования на обязательное наличие сертификата и аудита IOSA для казахстанской авиакомпании Bek Air, чей самолет в минувшую пятницу потерпел крушение под Алматы, были отменены по просьбе бизнес-сообщества и населения.

"В министерство поступало много предложений от бизнес-сообщества и населения (в 2016 году, когда Bek Air выступал за отмену обязательного прохождения аудита IOSA -ИФ-К). Не все могут иметь доступ к рынку авиационных перевозок. С учетом этого в области защиты конкуренции, так как вопрос регулирует Миннацэкономики и комитет монополий, было предписание, что пока исключить из правил требований наличие сертификата и аудита на внутренние полеты", - пояснял Камалиев.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алматы - Нур-Султан в пятницу утром после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

По данным Комитета по ЧС МВД Казахстана, погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна Марат Муратбаев, пострадали 67 человек. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.