Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9001 RUR   0.0273 GBR   2.2233 TRY   0.2857

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.68 0.57 Brent 67.92 0.72

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 28.12.2019 11:36

Казахстан планирует вернуть требования стандартов безопасности IOSA на внутренние перелеты

Казахстанские авиационные власти рассматривают возможность возврата требования обязательной сертификации и аудита IOSA по безопасности на внутренние рейсы, сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев.

"Что касается сертификации IOSA для внутренних перевозок, да, эту работу мы продолжим, вернемся обязательно", - сказал Камалиев на брифинге в субботу.

"Для международных полётов это требование есть, для внутренних в 2016 году у нас было правило, потом по просьбе бизнес-сообщества они были исключены. Мы к этому вопросу вернемся", - добавил он.

Ранее Камалиев сообщал, что требования на обязательное наличие сертификата и аудита IOSA для казахстанской авиакомпании Bek Air, чей самолет в минувшую пятницу потерпел крушение под Алматы, были отменены по просьбе бизнес-сообщества и населения.

"В министерство поступало много предложений от бизнес-сообщества и населения (в 2016 году, когда Bek Air выступал за отмену обязательного прохождения аудита IOSA -ИФ-К). Не все могут иметь доступ к рынку авиационных перевозок. С учетом этого в области защиты конкуренции, так как вопрос регулирует Миннацэкономики и комитет монополий, было предписание, что пока исключить из правил требований наличие сертификата и аудита на внутренние полеты", - пояснял Камалиев.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алматы - Нур-Султан в пятницу утром после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

По данным Комитета по ЧС МВД Казахстана, погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна Марат Муратбаев, пострадали 67 человек. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, АВИАКАТАСТРОФА, БЕЗОПАСНОСТЬ, СЕРТИФИКАЦИЯ


Похожие новости


Бортовые самописцы потерпевшего крушение самолета под Алматы найдены - вице-премьер Казахстана В авиакатастрофе в Казахстане выжили 60 человек - аэропорт Алматы В Казахстане работа авиакомпании Bek Air приостановлена после крушения ее лайнера под Алматы Виновные при крушении самолета близ Алматы понесут наказание, пострадавшим будет оказана помощь - глава Казахстана Число пострадавших в крушении лайнера под Алматы увеличилось до 24 человек - МВД Казахстана Назарбаев соболезнует в связи с авиакатастрофой в Подмосковье

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]