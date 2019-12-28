В Узбекистане 12-13 января ожидают Лаврова с официальным визитом - МИД республики

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 12-13 января посетит Узбекистан с официальным визитом, сообщила в субботу пресс-служба узбекского МИД.
"Ожидается, что глава внешнеполитического ведомства России будет принят президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым", - говорится в сообщении.
В МИДе сообщили, что программой визита предусмотрены двусторонние переговоры в министерстве иностранных дел Узбекистана, в ходе которых будет обсужден широкий комплекс вопросов двустороннего политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Планируется также подписать Программу сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2020-2021 годы.
В рамках пребывания в Узбекистане Лавров посетит филиал Московского государственного института международных отношений в Ташкенте, отметили в пресс-службе узбекского МИД.
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