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СНГ 28.12.2019 12:04

В Узбекистане 12-13 января ожидают Лаврова с официальным визитом - МИД республики

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 12-13 января посетит Узбекистан с официальным визитом, сообщила в субботу пресс-служба узбекского МИД.

"Ожидается, что глава внешнеполитического ведомства России будет принят президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым", - говорится в сообщении.

В МИДе сообщили, что программой визита предусмотрены двусторонние переговоры в министерстве иностранных дел Узбекистана, в ходе которых будет обсужден широкий комплекс вопросов двустороннего политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Планируется также подписать Программу сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2020-2021 годы.

В рамках пребывания в Узбекистане Лавров посетит филиал Московского государственного института международных отношений в Ташкенте, отметили в пресс-службе узбекского МИД.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, МИД, ЛАВРОВ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]