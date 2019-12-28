Минздрав направит около 10 млн манатов на I этап строительства Сумгайытской городской больницы №2

Министерство здравоохранения Азербайджана направит около 10 млн манатов на первый этап строительства Сумгайытской городской больницы №2.
Согласно материалам tender.gov.az с ООО «Palma-Inshaat» подписан соответствующий договор. Сумма контракта - 9 млн 827,067 тыс. манатов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в феврале 2019 года подписал распоряжение о выделении предварительно 5 млн манатов на дополнительные меры по капитальному ремонту Сумгайытской городской больницы №2. Средства на эти цели выделяются из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, министерству здравоохранения.
В конце мая текущего года Минздрав Азербайджана направил 582,330 тыс. манатов на проведение инженерно-геологических работ, подготовку проектно-сметной документации для строительства Сумгаитской городской больницы №2.
Кроме этого, Минздрав привлек ООО «S.H.Inshaat Xidmeti» к работам по сносу для строительства больницы. Стоимость контракта 495 тыс. 870,69 манатов.
Б.Рустамбеков
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