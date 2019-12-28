Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9001 RUR   0.0273 GBR   2.2233 TRY   0.2857

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.68 0.57 Brent 67.92 0.72

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 28.12.2019 11:15

Минздрав направит около 10 млн манатов на I этап строительства Сумгайытской городской больницы №2

Министерство здравоохранения Азербайджана направит около 10 млн манатов на первый этап строительства Сумгайытской городской больницы №2.

Согласно материалам tender.gov.az с ООО «Palma-Inshaat» подписан соответствующий договор. Сумма контракта - 9 млн 827,067 тыс. манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в феврале 2019 года подписал распоряжение о выделении предварительно 5 млн манатов на дополнительные меры по капитальному ремонту Сумгайытской городской больницы №2. Средства на эти цели выделяются из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, министерству здравоохранения.

В конце мая текущего года Минздрав Азербайджана направил 582,330 тыс. манатов на проведение инженерно-геологических работ, подготовку проектно-сметной документации для строительства Сумгаитской городской больницы №2.

Кроме этого, Минздрав привлек ООО «S.H.Inshaat Xidmeti» к работам по сносу для строительства больницы. Стоимость контракта 495 тыс. 870,69 манатов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИНЗДРАВ, БОЛЬНИЦА, СТРОИТЕЛЬСТВО


Похожие новости


Минздрав направит около 7 млн манатов на строительство I этапа Центральной больницы Самухского района Минздрав отбирает подрядчика для строительства больницы №2 в Сумгайыте Минздрав направит почти 12 млн манатов на капремонт роддома в Сальяне Минздрав направит 12 млн манатов на продолжение строительства больницы в Хырдалане Минздрав Азербайджана отбирает подрядчика строительства Центральной районной больницы Габалы Минздрав Азербайджана готовит проектно-сметную документацию для строительства Центральной больницы Физулинского района

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]