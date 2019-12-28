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ТЭК 28.12.2019 11:16

Азербайджан в январе-октябре увеличил экспорт газа в Турцию на 30,3%

Азербайджан в январе-октябре 2019 года экспортировал в Турцию 7 млрд 795,24 млн кубометров газа с месторождения Шах-Дениз, что на 30,3% выше показателя аналогичного периода 2018 года, отмечается в данных Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

Согласно данным Совета, в октябре 2019 года в общем объеме поставок газа в Турцию на долю Азербайджана пришлось 931,99 млн кубометров или 29,5%. Поставки по сравнению с октябрем 2018 года увеличились на 20,82%.

В целом, в октябре экспорт газа в Турцию составил 3 млрд 158,89 млн кубометров (спад на 12,96% сравнению с октябрем 2018г). При этом на долю трубопроводного газа пришлось 2 млрд 383,18 млн кубометров (75,5% всех поставок), LNG – 775,71 млн кубометров (24,5%). Помимо Азербайджана, поставки газа трубопроводом в отчетный период были осуществлены из Ирана и России.

В 2018 году поставки азербайджанского газа в Турцию составили 7 млрд 521,15 млн кубометров.

Азербайджанский газ в Турцию поставляется с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-1 и Стадии-2 его разработки.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта «Шах-Дениз» являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), «ЛУКОЙЛ» (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГАЗ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]