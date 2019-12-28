Акционеры AzRe в конце января обсудят итоги 2019г

Внеочередное общее собрание акционеров азербайджанской перестраховочной компании "AzRe Tekrarsigorta" пройдет 28 января 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

"На заседании акционерам предстоит обсудить финансовые итоги деятельности компании в 2019 году. Кроме этого, акционеры рассмотрят вопрос нераспределенной прибыли компании за предыдущие годы", - отметили в компании.

Акционеры также обсудят другие вопросы, связанные с текущей деятельностью AzRe.

Как сообщалось ранее, по итогам 2018 года чистая прибыль AzRe Tekrarsigorta составила 25 млн 64 тыс. 375,17 манатов.

AzRe Tekrarsigorta является единственной перестраховочной компанией, действующей в Азербайджане. Уставный капитал компании равен 50 млн манатов.

А.Мамедов