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Финансы 28.12.2019 11:46

Акционеры AzRe в конце января обсудят итоги 2019г

Внеочередное общее собрание акционеров азербайджанской перестраховочной компании "AzRe Tekrarsigorta" пройдет 28 января 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

"На заседании акционерам предстоит обсудить финансовые итоги деятельности компании в 2019 году. Кроме этого, акционеры рассмотрят вопрос нераспределенной прибыли компании за предыдущие годы", - отметили в компании.

Акционеры также обсудят другие вопросы, связанные с текущей деятельностью AzRe.

Как сообщалось ранее, по итогам 2018 года чистая прибыль AzRe Tekrarsigorta составила 25 млн 64 тыс. 375,17 манатов.

AzRe Tekrarsigorta является единственной перестраховочной компанией, действующей в Азербайджане. Уставный капитал компании равен 50 млн манатов.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ПЕРЕСТРАХОВЩИК, АКЦИОНЕРЫ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]