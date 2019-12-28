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Бизнес и законодательство 28.12.2019 11:51

УМЭО SOCAR по итогам 11 месяцев сохранило лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана

Суммарный объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 20 крупными государственными и частными компаниями в январе–ноябре 2019 года составил $953,5 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

«По итогам января-ноября 2019 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции из Азербайджана среди госкомпаний стало Управление маркетинга и экономических операций компании SOCAR (УМЭО ГНКАР) с объемом $205,1 млн, среди частных – Azerbaijan International Mining Company ("дочка" Anglo Asian Mining Plc) - $95,4 млн», - отмечает ЦАЭРК.

По данным Центра, среди госкомпаний в число крупнейших ненефтяных экспортеров также входят: ООО "Azeraluminum" ($106,3 млн), ЗАО "AzerGold" ($79 млн), "Азерэнержи" ($75,9 млн), ООО «Агропромышленный комплекс Азерпамбыг» ($22,3 млн), "Азербайджанские авиалинии" ($20,8 млн), ООО CTS-Agro ($5,8 млн), «Аграрно-промышленный комплекс Azertutun» ($2,4 млн), производственное объединение «Азерхимия» компании SOCAR ($2 млн) и Бакинский нефтеперерабатывающий завод ($1,2 млн).

В число крупнейших частных компаний, экспортирующих ненефтяную продукцию, вошли: SOCAR Polymer - $72,2 млн, ООО "MKT Istehsalat Kommersiya" - $60,1 млн, ООО «Nine Climate» - $44,6 млн, ООО «Global Export Fruits» - $33,2 млн, ООО «Sun Food» - $28,4 млн, ООО "Baku Steel Company" - $26,5 млн, ООО «Производственное объединение «Азербайджан шекери» - $26,2 млн, ООО «Natural Fruit» - $23,6 млн, ООО «Caspian Enerji-2020» - $22,5 млн.

Азербайджан в отчетный период 2019 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $1,781 млрд.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЭКСПОРТЕРЫ, КРУПНЕЙШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]