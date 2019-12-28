В столице Сомали взорван заминированный автомобиль, число жертв теракта приближается к 100

Теракт в Могадишо привёл к гибели более 90 человек, в том числе четырёх иностранцев, заявил в субботу член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед.

Он сообщил в своём твиттере, что получил информацию о "более 90 погибших, включая 17 сомалийских полицейских, 73 мирных жителей и четырёх иностранцев".

Ранее поступили данные о взрыве заминированного автомобиля на полицейском КПП в столице Сомали.