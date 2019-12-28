Гран-при Азербайджана несколько подорожает в рамках «зеленой политики»

Организаторы Гран-при Азербайджана гонок Формула-1 намерены сделать этап в Баку экологически нейтральным, заявил исполнительный директор Baku City Circuit (ВСС) Ариф Рагимов.
По его словам, компания поставила новые долгосрочные планы в соответствии с политикой Азербайджана и Формулой-1 уделять больше внимания "зеленой политике", чтобы уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу.
«Причем в нашем случае речь идет не только о самом Гран-при Азербайджана, но и обо всем процессе его подготовки и организации, т.е. речь идет об оптимизации логистики, в частности, о более широком использовании электрических технологий и оборудования», - отметил Рагимов в интервью F1news.ru.
При этом он подчеркнул, что новая политика приведет к некоторому подорожанию данного проекта. «Понятно, что всё это немножко удорожает наш проект, какие-то определенные его части, но в любом случае счет идет не на миллионы. Но это совместная политика, которую мы хотим вести», - сказал Рагимов.
Кроме того, исполнительный директор добавил, что гонка в Баку будет проводиться до 2023 года включительно.
«Мы продлили контракт с Формулой1 еще на три года. Контракт – это такая вещь, которую желательно один раз подписать и больше к ней не возвращаться. Все вопросы с FOM мы решаем в рабочем порядке, и если нет никаких значительных изменений суммы, в которую нам обходится проведение гонки, то о корректировке контракта говорить не стоит», - отметил Рагимов.
При этом, глава компании отметил, что если FOM «что-то делает дополнительно и за свой счет, мы (ВСС - ИФ) это, конечно, только приветствуем. Если же появляются новые факторы, влияющие на нашу ситуацию, то мы смотрим, можем ли мы себе это позволить», - сказал директор.
Гонки Формула-1 проводятся в Баку с 2016 года. С 2017 года гонка официально называется Гран-при Азербайджана.
В 2019 году этап в Азербайджане посетили около 85 тыс. зрителей.
Х.Насирзаде
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