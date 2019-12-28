Военное сотрудничество России и Таджикистана на фоне угроз из Афганистана становится все актуальнее - посол РФ в Душанбе

Военное и военно-техническое сотрудничество России и Таджикистана на фоне исходящих с территории Афганистана угроз для региональной безопасности приобретает все большую актуальность, заявил местным СМИ посол РФ в Душанбе Игорь Лякин-Фролов.

По его словам, важнейшим компонентом такого взаимодействия, является дислокация на территории республики 201-й российской военной базы (РВБ), которая является надёжным гарантом безопасности на южных рубежах ОДКБ, и ключевым фактором обеспечения стабильности в регионе. Личный состав постоянно находится в боевой готовности, принимает активное участие в совместных российско-таджикских учениях, а также в манёврах по линии ОДКБ.

"Россия продолжает предоставлять Таджикистану помощь, связанную с охраной государственной границы. В завершение совместных учений контингентов стран-участниц ОДКБ, российская сторона этой осенью передала Таджикистану военную технику и вооружение на сумму 320 млн рублей. Мы передали партию модернизированных бронированных разведывательно-дозорных машин "БРДМ-2" и радиолокационную станцию для контроля воздушного пространства", - заявил посол в интервью изданию "Азия-Плюс".

Он напомнил, что в декабре расчёты зенитно-ракетного комплекса С-300 ПС "Фаворит" заступили на боевое дежурство в Таджикистане, их главной задачей станет прикрытие объектов 201-й РВБ с воздуха.

Дипломат также сообщил, что в первом квартале 2020 года во вновь сформированный батальон беспилотных летательных аппаратов, поступят новейшие разведывательные комплексы дистанционно-пилотируемых беспилотных летательных аппаратов "Элерон-3" и "Тахион" для работы на ближних дистанциях.

"Мы продолжаем обеспечивать планомерную реализацию программы модернизации Россией вооруженных сил республики", - отметил посол.