Военное сотрудничество России и Таджикистана на фоне угроз из Афганистана становится все актуальнее - посол РФ в Душанбе

Военное и военно-техническое сотрудничество России и Таджикистана на фоне исходящих с территории Афганистана угроз для региональной безопасности приобретает все большую актуальность, заявил местным СМИ посол РФ в Душанбе Игорь Лякин-Фролов.
По его словам, важнейшим компонентом такого взаимодействия, является дислокация на территории республики 201-й российской военной базы (РВБ), которая является надёжным гарантом безопасности на южных рубежах ОДКБ, и ключевым фактором обеспечения стабильности в регионе. Личный состав постоянно находится в боевой готовности, принимает активное участие в совместных российско-таджикских учениях, а также в манёврах по линии ОДКБ.
"Россия продолжает предоставлять Таджикистану помощь, связанную с охраной государственной границы. В завершение совместных учений контингентов стран-участниц ОДКБ, российская сторона этой осенью передала Таджикистану военную технику и вооружение на сумму 320 млн рублей. Мы передали партию модернизированных бронированных разведывательно-дозорных машин "БРДМ-2" и радиолокационную станцию для контроля воздушного пространства", - заявил посол в интервью изданию "Азия-Плюс".
Он напомнил, что в декабре расчёты зенитно-ракетного комплекса С-300 ПС "Фаворит" заступили на боевое дежурство в Таджикистане, их главной задачей станет прикрытие объектов 201-й РВБ с воздуха.
Дипломат также сообщил, что в первом квартале 2020 года во вновь сформированный батальон беспилотных летательных аппаратов, поступят новейшие разведывательные комплексы дистанционно-пилотируемых беспилотных летательных аппаратов "Элерон-3" и "Тахион" для работы на ближних дистанциях.
"Мы продолжаем обеспечивать планомерную реализацию программы модернизации Россией вооруженных сил республики", - отметил посол.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az в 2017-2019гг получили заказов на $1,52 млрд
Azerkosmos за 11 месяцев от эксплуатации спутников заработал $40,6 млн
Азербайджан за 11 месяцев 2019г экспортировал ненефтяной продукции больше, чем за весь 2018г
Иностранные туристы в Азербайджане стали реже пользоваться банковскими картами
Гран-при Азербайджана несколько подорожает в рамках «зеленой политики»
Минздрав направит около 10 млн манатов на I этап строительства Сумгайытской городской больницы №2
ЖКХ Гянджи направит свыше 834 тыс. манатов на благоустройство города
Азерсу получит 8 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Шамкира
Азерсу получит 8 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Гаха
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Не упусти шанс построить карьеру в AccessBank-e!
Программа Ulduzum от Bakcell предоставляет клиентам дополнительные преимущества
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г