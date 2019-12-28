Азербайджан за 11 месяцев 2019г экспортировал ненефтяной продукции больше, чем за весь 2018г

Азербайджан в январе-ноябре 2019 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $1 млрд 781 млн, что на 16% превышает показатель аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.

Следует отметить, что показатели экспорта ненефтяной продукции за 11 месяцев 2019года превысили показатель за весь 2018 год на 5,4%.

По данным центра, за отчетный период в структуре экспорта основной объем пришелся на томаты – $166,7 млн (рост на 2,8%), золото – $157,7 млн (рост на 47,1%), очищенный фундук - $113,5 млн (рост на 41,5%), хлопок-сырец – $107,4 млн (рост на 53,2%), электроэнергию - $76 млн (рост на 16,9%), метанол - $63,5 млн (рост на 76%), полиэтилен – $59,1 млн (спад на 13,1%), полипропилен - $57,1 млн (рост в 14,9 раза).

За отчетный период в пятерку ведущих стран по импорту азербайджанской ненефтяной продукции вошли: Россия - $622,3 млн (рост на 12,04%), Турция – $363,3 млн (рост на 13,07%), Швейцария - $164 млн (рост на 32,9%), Грузия - $150,6 млн (рост на 28,6%) и Украина - $46,3 млн (рост на 26,5%).

Таким образом, 34,9% экспорта ненефтяной продукции пришлось на РФ.

В 2018 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана составил на сумму $1 млрд 689 млн.

По оценкам Минэкономики, к 2024 году ненефтяной экспорт Азербайджана превысит $3 млрд.

Б.Рустамбеков