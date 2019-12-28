Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9001 RUR   0.0273 GBR   2.2233 TRY   0.2857

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.68 0.57 Brent 67.92 0.72

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 28.12.2019 12:34

Газовые переговоры с РФ продолжаются, работа может затянуться на выходные - оператор ГТС Украины

Украинская и российская стороны в субботу в Вене продолжают переговоры о транзите природного газа после 1 января 2020 года, работа, вероятно, затянется на выходные, сообщил глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Продолжаем активно работать с "Газпромом". Возможно, будем и сегодня, и завтра", - написал он.

Накануне премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что для заключения нового долгосрочного контракта на транзит природного газа из РФ через Украину понадобится еще день-два.

Вечером в пятницу представитель "Газпрома" сообщил о выплате "Нафтогазу Украины" $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем по спору о контракте на транзит.

"С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, "Газпром" осуществил выплату $2,9 млрд "Нафтогазу Украины" в соответствии с решением Арбитражного института ТПП Стокгольма, в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря", - сообщил журналистам представитель "Газпрома".

Подписанный 20 декабря в Минске межправительственный протокол Украина-РФ-Еврокомиссия предусматривает пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год - 65 млрд куб. м, 2021-2024 годы - по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на десять лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ГАЗ, ТРАНЗИТ


Похожие новости


Министры энергетики закончили свою работу в газовых переговорах России и Украины - Новак Встреча по газу ЕС-РФ-Украина на уровне министров ожидается 19 декабря - Шефчович Кремль советует Зеленскому выполнять минские договоренности, чтобы добиться рукопожатия Путина Зеленский рассчитывает, что ЕС продлит антироссийские санкции Зеленский доволен началом диалога о транзите газа, Путин напомнил о возможной скидке Путин о встрече с Зеленским: хорошо, доволен

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]