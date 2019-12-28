Газовые переговоры с РФ продолжаются, работа может затянуться на выходные - оператор ГТС Украины

Украинская и российская стороны в субботу в Вене продолжают переговоры о транзите природного газа после 1 января 2020 года, работа, вероятно, затянется на выходные, сообщил глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".
"Продолжаем активно работать с "Газпромом". Возможно, будем и сегодня, и завтра", - написал он.
Накануне премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что для заключения нового долгосрочного контракта на транзит природного газа из РФ через Украину понадобится еще день-два.
Вечером в пятницу представитель "Газпрома" сообщил о выплате "Нафтогазу Украины" $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем по спору о контракте на транзит.
"С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, "Газпром" осуществил выплату $2,9 млрд "Нафтогазу Украины" в соответствии с решением Арбитражного института ТПП Стокгольма, в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря", - сообщил журналистам представитель "Газпрома".
Подписанный 20 декабря в Минске межправительственный протокол Украина-РФ-Еврокомиссия предусматривает пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год - 65 млрд куб. м, 2021-2024 годы - по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на десять лет.
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