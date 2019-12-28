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Транспорт и связь 28.12.2019 12:30

Azerkosmos за 11 месяцев от эксплуатации спутников заработал $40,6 млн

Доходы Azerkosmos от коммерческой эксплуатации спутников за январь-ноябрь 2019 года составили $40,6 млн, что на 69% больше показателя аналогичного периода 2018 года, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

«В январе-ноябре 2019 года услуги Azerkosmos экспортировались в 26 стран. При этом основной объем услуг общества в отчетном периоде пришелся на Францию ($11 млн), США ($9 млн), Малайзию ($8,4 млн), Великобританию ($7,9 млн), и ОАЭ ($1,3 млн)», - отмечает Центр.

Согласно данным Центра, доходы от экспорта услуг составили в отчетный период 89% общих доходов Azerkosmos.

Как сообщалось ранее, доходы ОАО «Azerkosmos» от коммерческой эксплуатации спутников в 2018 году составили $25,6 млн.

Спутник "Azerspace-1" был запущен 9 февраля 2013 года с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ).

В декабре 2014 года «Azerkosmos» и французская компания Airbus Defence and Space подписали договор о передаче в собственность Azerkosmos спутника «Azersky». Спутник был запущен на орбиту в июне 2014 года, и будет находиться на орбите 12 лет.

В сентябре 2018 года Азербайджан с космодрома Куру запустил на орбиту телекоммуникационный спутник "Azerspace-2".

ОАО «Azerkosmos» создано в 2010 году. В функции общества входит вывод на орбиту спутников, оказание телекоммуникационных услуг, проведения отбора страховых компаний для получения услуг, налаживание сотрудничества с космическими (спутниковыми) операторами, проведение различных исследований в этом направлении.

Б.Рустамбеков

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Тэги: AZERKOSMOS, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]