Иностранные туристы в Азербайджане стали реже пользоваться банковскими картами

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в январе-ноябре 2019 года, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 1 млрд 164,1 млн манатов ($683 млн), отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
По сравнению с январем-ноябрем 2018 года, объем проведенных операций сократился на 2,6%.
В том числе, в ноябре 2019 года объем совершенных ими операций с использованием банковских карт составил 90,3 млн манатов (рост на 18,5% по сравнению с ноябрем прошлого года – ИФ).
В январе-ноябре 2019 года турпоток в Азербайджан увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 11% - до 2 млн 923,8 тыс. человек.
По итогам 2018 года иностранные туристы в Азербайджане совершили операций посредством банковских карт на сумму 1 млрд 278,4 млн манатов, что на 25% больше чем в 2017 году.
Б.Рустамбеков
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