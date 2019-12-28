Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az в 2017-2019гг получили заказов на $1,52 млрд

Азербайджанские производители получили в январе-ноябре 2019 года посредством портала Azexport.az заказы на экспорт продукции на общую сумму $532,3 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
В том числе, в ноябре 2019 года объем полученных заказов составил на сумму $54,9 млн.
В целом, с 1 января 2017 года по 1 декабря 2019 года заказы на экспорт продукции достигли $1 млрд 521,4 млн.
Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана в декабре 2016 года запустил портал Azexport.az.
Б.Рустамбеков
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