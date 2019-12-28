Кабмин Азербайджана утвердил риски, покрываемые агрострахованием

Кабинет министров Азербайджана утвердил перечень рисков, которые будут покрываться агрострахованием, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Кабмине.
Согласно решению Кабмина, риски будут разделены на: природные катастрофы, пожары, растительные болезни и паразиты, инфекционные заболевания и отравления, нападения диких животных, а также распространение особо опасных вредителей.
Кроме этого в список рисков внесены действия третьих лиц.
В кабмине отметили, что в перечень природных катастроф внесены те катаклизмы, которые часто происходят на территории Азербайджана: землетрясения, оползни, штормы, ураганы и град.
«Эти катаклизмы наносят большой ущерб сельскохозяйственным культурам и животным, фермерским строениям», - отметили в кабмине.
В целом, развитие системы агрострахования позволит: снизить инвестиционные риски, усилить поддержку фермеров, увеличить производство данной продукции, положительно повлиять на занятость, на цены на такую продукцию, внести вклад в развитие страхового сектора.
Как сообщалось ранее, государственный Фонд аграрного страхования начнет функционировать в Азербайджане во II-ом полугодии 2020 года. На начальном этапе уставный капитал фонда составит 1 млн манатов, но поэтапно к 2022 году будет увеличен до 9 млн манатов.
А.Мамедов
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