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АПК 28.12.2019 13:57

Кабмин Азербайджана утвердил риски, покрываемые агрострахованием

Кабинет министров Азербайджана утвердил перечень рисков, которые будут покрываться агрострахованием, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Кабмине.

Согласно решению Кабмина, риски будут разделены на: природные катастрофы, пожары, растительные болезни и паразиты, инфекционные заболевания и отравления, нападения диких животных, а также распространение особо опасных вредителей.

Кроме этого в список рисков внесены действия третьих лиц.

В кабмине отметили, что в перечень природных катастроф внесены те катаклизмы, которые часто происходят на территории Азербайджана: землетрясения, оползни, штормы, ураганы и град.

«Эти катаклизмы наносят большой ущерб сельскохозяйственным культурам и животным, фермерским строениям», - отметили в кабмине.

В целом, развитие системы агрострахования позволит: снизить инвестиционные риски, усилить поддержку фермеров, увеличить производство данной продукции, положительно повлиять на занятость, на цены на такую продукцию, внести вклад в развитие страхового сектора.

Как сообщалось ранее, государственный Фонд аграрного страхования начнет функционировать в Азербайджане во II-ом полугодии 2020 года. На начальном этапе уставный капитал фонда составит 1 млн манатов, но поэтапно к 2022 году будет увеличен до 9 млн манатов.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АГРОСТРАХОВАНИЕ, РИСКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]