Серийные поставки систем ПВО С-500 начнутся в 2025 году - замминистра обороны РФ

Предварительные испытания системы ПВО С-500 начнутся в 2020 году, начало серийных поставок планируется с 2025 года, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.
"В следующем году планируется начало предварительных испытаний зенитной ракетной системы С-500, первый серийный образец которой запланирован к поставке в 2025 году", - сказал Криворучко в интервью официальной газете Минобороны РФ "Красная звезда".
В ноябре вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил о завершении работы по вводу С-500 в строй.
В июле в интервью "Интерфаксу" Борисов заявил, что новая система ПВО дальнего действия С-500 может начать поступать в Вооруженные силы России в 2020 году. "Поставки возможны уже с 2020 года. Составные части комплекса уже прошли предварительные заводские испытания и подтвердили свои характеристики", - сказал он.
В июне в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что С-500 готова к серийному производству - ее основные характеристики уже подтверждены в ходе испытаний.
Как сообщалось, С-500 разрабатывается АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.
С-500 станет основой единой национальной системой противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО), заявили в январе 2017 года газете "Красная звезда" в командовании Первой армии ПВО-ПРО, которая прикрывает Москву и Центральный промышленный район.
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