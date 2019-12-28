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СНГ 28.12.2019 14:16

Серийные поставки систем ПВО С-500 начнутся в 2025 году - замминистра обороны РФ

Предварительные испытания системы ПВО С-500 начнутся в 2020 году, начало серийных поставок планируется с 2025 года, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"В следующем году планируется начало предварительных испытаний зенитной ракетной системы С-500, первый серийный образец которой запланирован к поставке в 2025 году", - сказал Криворучко в интервью официальной газете Минобороны РФ "Красная звезда".

В ноябре вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил о завершении работы по вводу С-500 в строй.

В июле в интервью "Интерфаксу" Борисов заявил, что новая система ПВО дальнего действия С-500 может начать поступать в Вооруженные силы России в 2020 году. "Поставки возможны уже с 2020 года. Составные части комплекса уже прошли предварительные заводские испытания и подтвердили свои характеристики", - сказал он.

В июне в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что С-500 готова к серийному производству - ее основные характеристики уже подтверждены в ходе испытаний.

Как сообщалось, С-500 разрабатывается АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.

С-500 станет основой единой национальной системой противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО), заявили в январе 2017 года газете "Красная звезда" в командовании Первой армии ПВО-ПРО, которая прикрывает Москву и Центральный промышленный район.

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, ПВО, СИСТЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]