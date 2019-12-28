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Наука и образование 28.12.2019 14:11

Габиббейли и Гулиев стали первыми вице-президентами НАНА

В Национальной академии наук (НАНА) Азербайджана в субботу в результате тайного голосования избрали двух первых вице-президентов.

По результатам голосования на эти должности избраны Иса Габиббейли и Ибрагим Гулиев.

Габиббейли будет курировать гуманитарные и социальные науки, Гулиев – точные науки и др. направления.

Первые вице-президенты это новый институт в НАНА.

Х.Насирзаде

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Тэги: НАНА, ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТЫ, ГОЛОСОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]