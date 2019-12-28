Габиббейли и Гулиев стали первыми вице-президентами НАНА

В Национальной академии наук (НАНА) Азербайджана в субботу в результате тайного голосования избрали двух первых вице-президентов.

По результатам голосования на эти должности избраны Иса Габиббейли и Ибрагим Гулиев.

Габиббейли будет курировать гуманитарные и социальные науки, Гулиев – точные науки и др. направления.

Первые вице-президенты это новый институт в НАНА.

Х.Насирзаде