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Работники французского общественного транспорта бастуют в последние выходные перед Новым годом

Работники системы общественного транспорта Франции продолжили в субботу забастовку, невзирая на приближение Нового года, сообщает французского телевидение.

В частности, перебои затронули высокоскоростные поезда TGV, лишь 60% которых в субботу выполняют свои маршруты. Кроме того, закрыто несколько линий парижского метро. С перебоями работает транспорт в пригородах столицы Франции.

Министр транспорта Франции Элизабет Борн, тем не менее, отметила, что видит признаки постепенного возвращения ситуации в норму, так как в прошлые дни перебои были значительно серьезнее.

Забастовки проводятся уже несколько недель в знак протеста против подготовленного правительством плана пенсионной реформы. В акциях протеста участвуют далеко не одни работники общественного транспорта. Однако в преддверии Нового года, когда многие французы уезжают на праздники, именно вопрос о работе транспорта обсуждается активнее всего.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ТРАНСПОРТ, ЗАБАСТОВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]