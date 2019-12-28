Работники французского общественного транспорта бастуют в последние выходные перед Новым годом

Работники системы общественного транспорта Франции продолжили в субботу забастовку, невзирая на приближение Нового года, сообщает французского телевидение.
В частности, перебои затронули высокоскоростные поезда TGV, лишь 60% которых в субботу выполняют свои маршруты. Кроме того, закрыто несколько линий парижского метро. С перебоями работает транспорт в пригородах столицы Франции.
Министр транспорта Франции Элизабет Борн, тем не менее, отметила, что видит признаки постепенного возвращения ситуации в норму, так как в прошлые дни перебои были значительно серьезнее.
Забастовки проводятся уже несколько недель в знак протеста против подготовленного правительством плана пенсионной реформы. В акциях протеста участвуют далеко не одни работники общественного транспорта. Однако в преддверии Нового года, когда многие французы уезжают на праздники, именно вопрос о работе транспорта обсуждается активнее всего.
ВС Азербайджана в 2019 году провели свыше 70 учений различного назначения – министр обороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Кабмин Украины одобрил подписание мирового соглашения с "Газпромом"
АЖД получит 3 млн манатов на проектирование ж/д Худат-Шахдаг
ГКИВ направит около 1 млн манатов на закупку ИКТ-оборудования для Пространства оказания имущественных услуг в Хачмазе
Габиббейли и Гулиев стали первыми вице-президентами НАНА
Иностранные туристы в Азербайджане стали реже пользоваться банковскими картами
Гран-при Азербайджана несколько подорожает в рамках «зеленой политики»
ЖКХ Гянджи направит свыше 834 тыс. манатов на благоустройство города
Азерсу получит 8 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Шамкира
Азерсу получит 8 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Гаха
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Bakcell и ASAN Məktub организовали праздник для детей страдающих лейкемией
Не упусти шанс построить карьеру в AccessBank-e!
Программа Ulduzum от Bakcell предоставляет клиентам дополнительные преимущества
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г