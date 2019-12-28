BNA направит $459 тыс. на закупку и установку указателей направления для пешеходов

Бакинское транспортное агентство (BNA) направит 920 тыс. манатов ($458,9 тыс.) на закупку и установку указателей направления для пешеходов.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, BNA по итогам тендера привлекло ООО «MG Construction» к выполнению данных работ. С данной компанией заключен контракт стоимостью 920 тыс. манатов.

BNA создано указом президента от 21 декабря 2015 года. Основная цель в деятельности Агентства заключается в обеспечении безопасного, беспрерывного и удобного передвижения автотранспортных средств и пешеходов на административной территории Баку.

Н.Аббасова