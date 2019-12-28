Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9001 RUR   0.0273 GBR   2.2233 TRY   0.2857

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.68 0.57 Brent 67.92 0.72

Погода в Баку

  ночь день

Оборона 28.12.2019 15:22

ВС Азербайджана в 2019 году провели свыше 70 учений различного назначения – министр обороны

ВС Азербайджана в 2019 году провели свыше 70 оперативно-тактических и командно-штабных учений.

«В текущем году ВС провели несколько широкомасштабных учений, с привлечением различных соединений было проведено более 70 оперативно-тактических и командно-штабных учений», - отмечается в поздравлении министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова к личному составу Вооруженных сил в связи с Днем солидарности азербайджанцев и Новым годом.

Кроме этого, в 2019 году различные тактические учения охватили до 15 бригад, более 300 дивизионов, ВВС страны совершили свыше 80 тактических полетов, ВМС – 6 судов провели боевые учения.

Гасанов подчеркнул, что в ВС в текущем году были введены в строй более 60 объектов военной инфраструктуры, в 26 объектах - проведен ремонт.

«В целом, процесс военного строительства продолжается высокими темпами. Верю, что ВС готовы выполнить любой приказ Верховного главнокомандующего», - подчеркивается в тексте поздравления, опубликованного на сайте Минобороны.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМИЯ, УЧЕНИЯ


Похожие новости


Азербайджанская армия на учениях отрабатывает наступление с пресечением провокаций противника ВС Азербайджана проведут оперативные учения с применением новых видов вооружения и военной техники - Минобороны В Азербайджане до 10 тыс. военных отрабатывают контрнаступление в горах В Азербайджане до 10 тыс. военных 16-20 сентября примут участие в учениях по отработке контрнаступления в горах Азербайджан заранее проинформировал международные организации о военных учениях - Минобороны ВС Азербайджана проведут широкомасштабные учения с привлечением до 10 тыс. военнослужащих - Минобороны

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]