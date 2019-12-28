ВС Азербайджана в 2019 году провели свыше 70 учений различного назначения – министр обороны

ВС Азербайджана в 2019 году провели свыше 70 оперативно-тактических и командно-штабных учений.

«В текущем году ВС провели несколько широкомасштабных учений, с привлечением различных соединений было проведено более 70 оперативно-тактических и командно-штабных учений», - отмечается в поздравлении министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова к личному составу Вооруженных сил в связи с Днем солидарности азербайджанцев и Новым годом.

Кроме этого, в 2019 году различные тактические учения охватили до 15 бригад, более 300 дивизионов, ВВС страны совершили свыше 80 тактических полетов, ВМС – 6 судов провели боевые учения.

Гасанов подчеркнул, что в ВС в текущем году были введены в строй более 60 объектов военной инфраструктуры, в 26 объектах - проведен ремонт.

«В целом, процесс военного строительства продолжается высокими темпами. Верю, что ВС готовы выполнить любой приказ Верховного главнокомандующего», - подчеркивается в тексте поздравления, опубликованного на сайте Минобороны.

А.Азизов