Вугар Байрамов поможет BNA оценить влияние расширения транспортной инфраструктуры Баку на ВВП Азербайджана

Бакинское транспортное агентство (BNA) проведет оценку влияния расширения транспортной инфраструктуры столицы на ВВП Азербайджана, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в агентстве.

Для этих целей агентство заключило контракт с Вугаром Байрамовым. Стоимость контракта - 32,64 тыс. манатов.

BNA создано указом президента от 21 декабря 2015 года. Основная цель в деятельности Агентства заключается в обеспечении безопасного, беспрерывного и удобного передвижения автотранспортных средств и пешеходов на административной территории Баку.

А.Мамедов