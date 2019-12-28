Россия осуждает теракт в Сомали, он направлен на дестабилизацию ситуации в стране - МИД РФ

Россия осудила теракт в Могадишо, с помощью которого экстремисты хотели бы дестабилизировать ситуацию в Сомали.
В субботу в результате подрыва автомашины, начиненной взрывчаткой, на одной из оживленных улиц столицы Сомали погибли 90 человек, включая 17 сомалийских полицейских и 73 мирных жителей.
"Решительно осуждаем этот варварский террористический акт, жертвами которого стали мирные граждане. Очевидно, что эта очередная кровавая вылазка экстремистов направлена на дестабилизацию ситуации в Сомали", - говорится в сообщении МИД РФ, размещенном на сайте ведомства.
На Смоленской площади подчеркнули, что Россия в качестве постоянного члена СБ ООН будет и далее поддерживать усилия Федерального правительства Сомали по достижению национального примирения и подготовке парламентских и президентских выборов в 2020-2021 годах.
МИД РФ выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
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