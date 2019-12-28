ГКИВ направит около 1 млн манатов на закупку ИКТ-оборудования для Пространства оказания имущественных услуг в Хачмазе

Служба государственного реестра недвижимости при Госкомитете по имущественным вопросам направит около 1 млн манатов на закупку ИКТ-оборудования для Пространства оказания имущественных услуг в Хачмазе.

Согласно материалам сайта tender.gov.az, с ООО «Bakinity Distribution» подписан соответствующий договор. Сумма контракта – 975,79 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков