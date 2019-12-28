Обмен удерживаемыми лицами может состояться 29 декабря - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что освобождение незаконно удерживаемых в РФ украинцев может состояться 29 декабря, однако до сих пор не завершена процедура верификации списков, сообщает пресс-служба главы государства.

"Должен быть обмен (пленных - ИФ) Завтра. Мы ждем этого. Пока не полностью завершена верификация всех людей", - сказал Зеленский в ходе общения со СМИ в Ивано-Франковской области.