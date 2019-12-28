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СНГ 28.12.2019 17:03

Обмен удерживаемыми лицами может состояться 29 декабря - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что освобождение незаконно удерживаемых в РФ украинцев может состояться 29 декабря, однако до сих пор не завершена процедура верификации списков, сообщает пресс-служба главы государства.

"Должен быть обмен (пленных - ИФ) Завтра. Мы ждем этого. Пока не полностью завершена верификация всех людей", - сказал Зеленский в ходе общения со СМИ в Ивано-Франковской области.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, ОБМЕН, ЗЕЛЕНСКИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]